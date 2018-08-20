Murat Muratoğlu: Yüzde 30 ile kredi bulan öpüp başına koyuyor, sonra da ‘Türkiye bu notu hak etmiyor!’

Peki, biz bu durumdan ders aldık mı? Yahu belki de bizde bir hata vardır diye hesap kitap yaptık mı? Boş verin, nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! Yine toz kondurmayacaklar ekonomiye… Yahu ülkenin Merkez Bankası bile faizleri yüzde 17.75 açıklıyor. Yalan söylüyor. Piyasada yüzde 30 faiz ile kredi bulan şirket öpüp başına koyuyor. Sonra da “Türkiye bu notu hak etmiyor!” Görüyorsun işte, milliyetçilik sosuyla vatandaşa yedirdiğin kötü ekonomiyi el âlem bizim gibi susuz yutmuyor!

Zira piyasanın halini görmek için nota gerek yok. Türkiye mevcut borçlarını ödeyecek rezerve sahip değil… Yeni borç alacak kredibilitesi azalıyor. Haliyle kredi şirketleri bizimkiler gibi sanki her şey yolundaymış tadında davranamıyor. Nasıl gidiyor derseniz, geldiğimiz son nokta; “Onların doları varsa bizim Allah’ımız var!” Notumuzu düşürmesinler de ne yapsınlar? Acele etmeyin, bekleyin daha Ay’a kadar dört şeritli yol yapacaklar.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı