Murat Muratoğlu: Yüzde 0.1 büyümeye sevinecek hale geldiğimize inanmıyorum

Ülke ekonomisinin düzeleceğine inanıyor musunuz? Şahsen inanamamak için sebep arıyorum ama bulamıyorum. Ülkeyi on sekiz yıl yönetip getirdiği durumu görünce insanlar hâlâ nasıl inanıyorlar, şaşırıyorum!

On sekiz yıl önceye göre bakınca, diğer ülkeleri o günlerdeki halliyle karşılaştırınca hepsi çok daha iyi durumda… Bizim kötü olmamızın sorumlusu kim acaba?

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Hiçbir şey yapmadan otursa yüzde 2.5 büyüyecek Türkiye’nin yüzde 0.1 büyümesine sevinecek hale geldiğimiz için inanmıyorum.

Kavgalı olmadığımız ülke kalmadığı ve bu kavgalar nedeniyle ülke ekonomisini çökme raddesine getirdikleri için söylediklerinin alayına inanmıyorum.

Fakirliği, sefilliği bile yerli, milli ve dini olarak sunacak kadar şaşırdıkları için inanmıyorum.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı