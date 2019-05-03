Murat Muratoğlu: Yüksek Seçim Kurulu’ndan ümitler kesildi demek ki

Yerel seçimler için bütçeden 60 milyar liradan fazladan para harcadılar. Süreci hangi parayla daha da uzatacaklar? Bir kez daha kaybedilirse “başkanlık sistemi” tartışmaları başlar. Uzatırlarsa ekonomi iyice kötüye gidecek. Ekmek arasına oy pusulası koyup onu mu yiyecek bu millet? AKP bunu görmüyor mu? Görüyor! Alıştıra alıştıra geri çekiliyor.

Üzerine, Erdoğan’ın “Seçim yenilenirse İstanbul’u alırız” demesi bence başlı başına seçimi bitirdi. Tam 17 yıldır hiç mi tanımadınız kendisini? Yüksek Seçim Kurulu’ndan ümitler kesildi demek ki!

Seçimin yenilenme ihtimali olsa asla böyle bir laf etmezdi. Belli ki İstanbul elden gitti. Neydi? Belediye işi, gönül işi… Sahi hani hepimizin Cumhurbaşkanı olacaktı? “İstanbul’u alırız” derken kimi kast etti?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı