Murat Muratoğlu: Yoktan var olamayacağına göre, bu borçları nasıl ödeyecekler?

Bütçe ocak-eylül döneminde 140.6 milyar lira açık verdi. Mucize diye bir şey yok! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin şu, giderin o… Ekim-kasım-aralık, daha 3 ay var. Ne yapacaklar?

Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler. Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Vay arkadaş! Ne yemişler…

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Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, bu borçları nasıl ödeyecekler? Büyümeyen, hatta küçülen bir ekonomide vergi gelirleri artmaz.

Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin… Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Ülke kötü yönetildiği için de o para sana yetmiyor!

“Türkiye krizden güçlenerek çıktı” diyen kimdi? İşte bu çıkmış hali… “Müminin görevi yoklukta sabretmektir” demedi mi? Görevinizi yerine getirin; “Ya sabır” çekin!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı