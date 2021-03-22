Murat Muratoğlu: Yine kovacak!

Yeni Merkez Bankası Başkanı yandaşın gazetesinde köşe yazarı çıktı. Bir iki makalesini okuyunca fikir sahibi oluyorsunuz hakkında… Dayanamaz fazla…Yazısında, “Dünyada negatif faiz söz konusu iken bu ülkenin önemli ekonomi yazarlarının, bankacılarının, iş kuruluşu temsilcilerinin yüksek faizde istikrar aramaları gerçekten üzücü bir durum” ifadeleri yer alıyor.

Düşündüğü gibi davranırsa faizleri hızlı düşürme çabasına girecektir. Bunun anlamı açık… Döviz kurları yeni rekorlara yönelecektir. Dolar Türkiye’den önce Ay’a gidecektir. Kovulacaktır!

Reklam

Düşündüğü gibi davranmazsa, doğruları yapmaya çalışırsa hiç fazla alışmasın o koltuğa… Gelecek kışı bile göremez. Bu sefer de emirleri uygulamadığı için kovulacaktır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı