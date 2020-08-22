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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Yıllar boyunca o kadar çok doğalgaz müjdesi verildi ki, hepsi fos çıktı!

Önce Türkiye’ye eksen atlatacak denilince… Reuters haber ajansı 800 milyar metreküp bulundu diye haber üfürünce açıklanan rakam biraz hayal kırıklığı yarattı haliyle…

Yıllar boyunca o kadar çok doğalgaz müjdesi verildi ki, hepsi fos çıktı! Zor oluyor tabii insanın inanması… Müjde, eve gelen doğalgaz faturasını kısar mı?

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Zamanın Başbakanı Binali Yıldırım, matematiğe aykırı olarak; “16 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan saysın” demesi bile devlet ciddiyetini göstermesi açısından önemli…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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