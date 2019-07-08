Murat Muratoğlu: Yıl olmuş 2019, hala Türkiye’de Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu düşünenler var

Hayret etmiyor da değilim! Yıl olmuş 2019, hâlâ ciddi ciddi Türkiye’de Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu düşünenler var. Yok, kanuna aykırıymış vay efendim görevden alınması mümkün değilmiş.

Arkadaş siz hangi ülkeden geldiniz? Şimdi anladınız mı Türkiye ekonomisinden neden cacık olmayacak! Kurumlar çalışmadıkça, başkanlık sistemi sürdükçe bu ülkenin ekonomisi düzeltilemez. Herkes bunu anlayacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı