Murat Muratoğlu: Yiğit Bulut’un telekinezi yöntemleriyle bezenmiş psişik zihniyetiyle mi yol alacağız?

Telaş etmeyin, sakin olun. Başkanlık sistemi geldi. Çok yakında faizler inecek, dolar gerileyecek. Dış mihraklar kıskançlığından çatlayacak, borsa fırlayacak. Tıpkı referandumdan sonraki gibi! Peki, başkanlık sistemi geldi de, ekonomi nasıl idare edilecek? Doğru dürüst bilen var mı? Yok! O zaman neyi tartışıyoruz?

Cumhurbaşkanı dolayısıyla Başkan’ın Ekonomi Baş Danışmanı Yiğit Bulut’un telekinezi yöntemleriyle bezenmiş psişik zihniyetiyle mi yol alacağız? Adam düşünce gücüyle suikast yapılabileceğine inanıyor. Ötesi var mı?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı