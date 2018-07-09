Murat Muratoğlu: Yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu kuruyoruz; cin gibiyiz maşallah!

Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı Türkiye’nin notunu düşürüp ülkeyi “yatırım yapılamaz” kategorisine sokunca çareyi bulduk. Düzenlemeleri çıkardık, temeli attık. Yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu kuruyoruz. Cin gibiyiz maşallah!

Ne işe yarayacak? Koca bir bina kiralanacak. Ekipman, bilgisayar, mobilya falan alınacak. Bir sürü yönetim kurulu üyesi, danışman ve müdür atanacak.

Finansçı diye dolgun maaşlı, takım elbiseli, onlarca insan çalışacak. Hemen hepsi de birilerinin eşi, dostu, sınıf arkadaşı olacak. Son model arabalar kiralanacak. Ucu yine bize dokunacak!

Reklam

Kendi kendimize yüksek not vereceğiz sonra da borç istemeye giderken bunu yabancılara gösterip ülkeye para mı getireceğiz? Müjdeyi veren BDDK Başkanı bizzat açıkladı; “Bu notların kullanımıyla maliyetler azaltılıp sermayeden tasarruf edilecek.”

Nasıl? Kendimize verdiğimiz yüksek kredi notunu gören Almanya’nın Bundesliga Bankası, Halkbank’a düşük faizli kredi mi verecek! İnsanları geri zekâlı yerine koymaya doyamadılar!

Reklam

Hani dükkâna giresiniz, cihaz alırken garantisini sorarsınız, çakal esnaf “garantisi benim” der ya… O hesap… Sana yatırım yapacak olan ülke senin derecelendirme kuruluşunu mu ciddiye alacak? Kendimiz çalıp kendimiz oynayacağız.

Murat Muratoğlu’nun yazısı