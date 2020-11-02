Murat Muratoğlu: ‘Yeni ekonomik kurtuluş savaşı’ veriyormuşuz; eskisine ne oldu, kazandık mı?

Yeni mi? Yepyeni… Şahsımın deyimiyle ‘Yeni Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ veriyormuşuz. Eskisine ne oldu? Kazandık mı onu?

İktidarları tam 18 yaşına girdi. Ehliyet alıp araba kullanabilecek, sandığa gidip oy verebilecek halde kendisi… Kazık kadar oldu, hala yeni muamelesi… Bana biraz abartı geldi! TRT dizisi ismi gibi… Diriliş Ertuğrul, Kurtuluş Ekonomi…

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Gazamız mübarek olsun da AKP’nin savaşı olmasın o kurtuluş dediği? İktidardan inmenin, koltuğu kaybetmenin tatlı telaşı sanki…

Savaştaysak herkesten fedakârlık beklenir. Yapamıyorsa bırakmak da bir erdemdir. “Ekonominin sorumlusu benim ben!” demişti. Yapabilseydi bu hale getirmezdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı