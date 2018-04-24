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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Yedi yıl önceki seçimde havalanan yerli uçaktan halen haber alınamıyor

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Bundan yedi yıl önce yapılan seçimlerde havalanan yerli uçaktan halen haber alınamıyor. Lakin dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımı çalışmalarına başlandığını Erdoğan resmen açıkladı. Seçim yaklaştı ya, yine başladı! Geleneksel seçim kandırması…

Uçuk kaçık projeler yerine işçinin, memurun, emeklinin maaşına enflasyondan fazla zam yapsa… Esnafa, sanayiciye kredi vereceğine, vergiler altında ezilmesine kayıtsız kalmasa… Ödemelerini azaltıp, SGK primlerini aşağı çekse… Elektrik, doğalgaz, mazot fiyatlarını düzeltse… ÖTV gelirinin birazından vazgeçse … Çiftçiyi ithalat ile ezmese, mazot, tohum, gübreye adam gibi destek verse… İnanın bor ile çalışan jet füzeden daha memnun eder. Çok makbule geçer.

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