Murat Muratoğlu: Yalnız bu saatten sonra halka düşen de riskli bina tercihlerinden dolayı özür dilemektir

Yalnız bu saatten sonra halka düşen de riskli bina tercihlerinden dolayı özür dilemektir. Yaşattığı deprem felaketi nedeniyle mahcubiyet göstermektir!

Neden devletin İdlib’de Suriyelilere yapıp dağıttığı gibi müstakil evleri tercih etmediler. Neden 7 katlı ve kalitesiz binalarda oturmayı tercih ettiler?

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Aynı şekilde… Halkımız istatistik kurumunun fiyatları topladığı marketleri tercih etmeyip lüks marketlerden alışveriş yapıp sonra da enflasyondan şikayet ediyorlar.

Oysa istatistik kurumuna sorsalar son bir yılda sadece yüzde 11.89 artmış enflasyon ile alışveriş yapacaklar. Tabii ki nereden alışveriş yaptıkları gizli! Söyleseler kalır mı zevki?

Murat Muratoğlu’nun yazısı