Murat Muratoğlu: Yaklaşık 245 milyar dolarlık bir fon; ettiği kar sadece 9 milyar

Anlattıklarına göre Varlık Fonu’nun büyüklüğü 245 milyar dolar… Bu devasa şirket geçen ay 2 milyar dolar borçlanmak için Eurobond ihracına çıktı. Başaramadı!

(…)Bana ilginç gelen ise Varlık Fonu’nun verimliliği… Yaklaşık 245 milyar dolarlık bir fon olacaksınız ki; bunu geçen yılın dolar kapanış rakamıyla hesaplarsak, değeri 1 trilyon 460 milyar lira…

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Ettiği kâr ne kadar? Sadece 9 milyar! Dolar değil, lira… Enflasyonu da göz önüne alırsak reel olarak büyük zararda…

Köşedeki banka şubesine gidip net yüzde 10 faiz alsan, 146 milyar lira kasada… Böylesine devasa büyüklükteki fonu bu getiriyle yönetmek ve hâlâ o koltukta oturabilmek başarı ister…

Murat Muratoğlu’nun yazısı