Murat Muratoğlu: Vergileri indirelim, maaşlara zam verelim, maden pik hadi tadını çıkaralım

Erdoğan devam etti; “Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana… Onlar da kalkmışlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor.” Zaten dibe ‘pik’ olmaz! Pik ne? Zirve… Doruğa ulaşmak… En üst sınır… Tavan yapmak…

İşte bu da bizim pikimiz… Doruğa ulaşmış halimiz… Söylediğine göre bunlar daha iyi günlerimiz…

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Ekonomi pik, adalet pik, demokrasi pik, sağlık pik, bütçe pik…

Hadi o zaman ÖTV’den başlayıp vergileri indirelim… İşçi, emekli maaşlarına zam verelim… Asgari ücreti artıralım. Dik duralım, maden pek bi pik hadi tadını çıkartalım!

Murat Muratoğlu’nun yazısı