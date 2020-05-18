Murat Muratoğlu: Venezuela da ekonomiyi batırmadan önce bu yollardan geçti

Clearstream Banking ve Euroclear Bank, 18 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere ortak iletişim platformu Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemlerini askıya alma yönünde ortak karar aldı.

Kim bunlar? Yurtdışında işlem yapmanız için aradaki aracılar. Uluslararası pazara erişim sunarlar. Daha çok saklama görevi yapıyorlar. İşlemleri gerçekleştiriyorlar.

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Aldıkları kararın anlamı; Türkiye’de serbest piyasanın bittiğini Avrupa’da çalıştığımız kurumlar da kabul etti. Bu saatten sonra sizinle işlem yapmayız dedi…

“Serbest piyasayı yok etmeyin, yarın ihtiyaç duyduğunuzda çok ararsınız dedik” dinletemedik. İşte sonunda zurnanın son deliğine geldik.

Örnek vermek gibi olmasın ama Venezuela da ekonomiyi batırmadan önce bu yollardan geçti. Sanki Türkiye’nin ruh ikizi…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı