Murat Muratoğlu: Venezuela bana bir ülkeyi hatırlatıyor

Maduro, muhalefet liderlerini Venezuela’nın gelişmesini istemeyen dış mihraklardan destek almakla suçladı. Basının tamamını yandaş yaptı. Tarım bitti. Sanayi bitti. Çiftçi ürün yetiştirmiyor. Sanayici mal üretmiyor. İğneden ipliğe her şey dışarıdan ithal ediliyor. Halk sefalet içinde… Ülke, yüzde 20.000 enflasyonuyla felaketin eşiğinde…

Maduro, maaşlara yüzde 150 zam yapıp; “Dünyada maaşlara en fazla zam yapan ülkeyiz” diyor. Gazetelere “müjde” diye manşet oluyor. Ülkede ekonomik verilerin açıklanması yasaklandı. Asgari ücretle bir hamburger yiyebilmek için 1,5 ay çalışmak gerekiyor. Venezuela bana bir ülkeyi hatırlatıyor. Dilimin ucunda ama adı bir türlü aklıma gelmiyor!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı