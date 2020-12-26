Murat Muratoğlu: Varsa faiz lobisi kesin zafere ulaştı

Ekonomi öylesine kötü ki, dünyada faizini yükselten tek ülke Türkiye… Az buz da değil, çıkarttı yüzde 17’ye… Peki, bunun sonuçları olmayacak mı? Sadece günü kurtardı!

Varsa faiz lobisi kesin zafere ulaştı… Sahi nereden çıktı bu ‘faiz lobisi’ lafı? Dış mihrak ihtiyacından… Ekonomiyi biz batırdık diyecek halleri olmadığından!

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Buraya kadar nasıl gelindi? Faizi düşürelim, negatif faiz verelim… Para basalım, ucuza kredi dağıtalım… Bütçeyi bitirelim… Doları baskılamak için rezervleri eritelim…

Sonrasında hem dövizin hem faizin uçacağını bilmek için ekonomi okumaya gerek bile yok… Hobi olarak ilgilenseniz yeterli…

Murat Muratoğlu’nun yazısı