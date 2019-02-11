Murat Muratoğlu: Varlık Fonu 1 milyar avro borçlandı, belli ki kesmedi Hazine’nin borçlanmaları

Geçen hafta bizim fon (Varlık Fonu), 2 yıl vadeli, 1 milyar Euro borçlanmak için Citigroup ve Çin Sanayi Ticaret Bankası ile bir anlaşma yaptı. Belli ki kesmedi Hazine’nin borçlanmaları.

Kimse babasının hayrına borç vermez. Teminat olarak ne gösterildi? Çaykur mu, Ziraat Bankası mı, Eti Maden mi? Hangi faiz oranı ile borçlanacak? Borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak.

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Türkiye Hazinesi borçlanırken teminat göstermez. Teminatı kendisidir. Artık teminatsız borçlanamıyorsa böyle bir oluşuma gider.

Peki, bu fon nereye yatırım yapacak? Tahminen yandaşların bitmeyen projelerine ortak olacak. Yatırım adı altında destek atılacak. İş yapmayan şirketleri satın alacak.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı