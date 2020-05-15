Murat Muratoğlu: Vakıfbank’ın Varlık Fonu’na devri İş Bankası için emsaldi

Yandaş Hürriyet’in haberine göre Erdoğan talimat verdi; “İş Bankası çalışmasını 10 gün içinde bitirin” dedi.

Geçen yılın sonunda ‘Vakıfbank’ın akıbeti İş Bankası’dır niyeti!’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Çok bilmiş CHP’liler, “olmaz öyle şey” diye bana laf anlatmaya çalışmışlardı.

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Arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıfbank’taki vakıf hisselerinin Hazine’ye devri gerçekleştirildi. Cumburlop Varlık Fonu’na geçirildi. Zira Vakıfbank’ın Hazine’ye devri sıradan bir devir değildi… İş Bankası için emsaldi!

Varlık Fonu’nda diye ne olduğu belirsiz bir yapı söz konusu… Denetlenemeyen bir fonun ne yaptığını, vermişse kime ne verdiğini, almışsa kimden ne aldığını, neyi teminat gösterdiğini bilen var mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı