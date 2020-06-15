Murat Muratoğlu: Vakıfbank’ın muhtemel yeni hizmetleri, el ense kredisi, kafakol kart, esnafa özel salto hesabı

Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanan, halihazırda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan varlığıyla gurur duyduğumuz dünya şampiyonu güreşçimiz Hamza Yerlikaya… Ne alaka?

Vakıfbank’ın muhtemel yeni hizmetleri, el ense kredisi, kafakol kart, esnafa özel salto hesabı…

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Peki, sizce bu atama hakkında hissesi olan borsa yatırımcılarına açıklama yaparlar mı? Belki de gizli ekonomisttir. Hobi olarak güreşiyor olamaz mı?

Vakıfbank’ta hele pişsin biraz… Hisselere el koyunca İş Bankası’na genel müdür yapacağız.

Liyakat neydi? Liyakat çömlek kırması ile rakibini tuş etmekti. Çömlek kırıldı ekonomi çoktan bitti. Bu atama tabuta çakılan son çivi…

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Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Kendin ettin! Başkanlık sistemi için olağan bir atama… Gerçekten Türkiye’nin uçacağını mı bekledin?

Murat Muratoğlu’nun yazısı