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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Uzay külliyesi

 

Doğrudur! Çıksın; “Hamdolsun Ay’a gitmek suretiyle 4 şeritli duble yol yapıyoruz inşallah” desin, inanırlar kesin! O kadar eminim. Hatta Mars’a TOKİ konutları kampanyası yapsalar, satın alan dahi çıkar. Arkadaş ne yolmuş? Yollar kol olmuş, ekonomi yan yatmış hâlâ beton, zift, asfalt…
Parayı bastırdıktan sonra Jüpiter’i bile baştanbaşa oyarsın, oraya “uzay külliyesi” yaparsın. Peki, kime ne fayda sağlarsın? Lakin öyle demeyin. Aslında iyi fikir! Belki gider, beğenir orada kalmaya karar verir. Gerekirse herkes elini cebine atar, ufak ufak toplar. İhtimali bile iş yapar.

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Pazara gidersin, üç kilo domates alırken pazarcıyla iki lira için bir saatdidişirsin. İndirim yapmazsa sinirlenirsin. Yanındaki pazarcıya geçersin. İktidar senin vergilerinle milyar dolarlık ihaleleri gözü kapalı veriyor. Nasıl verdiği, kaça verdiği umurunda olmuyor! Kimse de hesap sormuyor. Müstahak!
Bu Kanal İstanbul çukuru, en az Ay’a 4 şeritli duble yol kadar gerekli. Bu boş projelere yaptığımız harcamalar nedeniyle yüksek faiz artırıma rağmen dolar dün yine durmadı, arttı. Her kuşu yakaladık, bir leylek kaldı. Zira bunlar daha iyi günlerimiz. Diğer projeler gibi Kanal İstanbul’un maliyetini de vergilerimizle ödeyeceğiz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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