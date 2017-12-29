Murat Muratoğlu: Utanmadan ‘Türkiye büyüyor’ dersin

Bilim Bakanı’na göre bir sanatçının kendisine maddi bir çıkar, herhangi bir rant sağlamayacak bir mevzuda “üzerine vazife olmadan” böyle bir çıkış yapması anlamsızdı! Oysa sanatçı dediğin sarayda kahvaltı yapıp, iftar kovalardı. Mitinglere katılır, siyaseti kullanırdı. Sadece kazandığı paraya bakardı. Bakanın da dünya görüşü bu kadarcıktı!

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Artık ekmeğini mermere banar öyle yersin. Ya da Tunus’tan gelecek zeytinleri beklersin! Tıkır tıkır parasını da ödersin. Utanmadan Türkiye büyüyor dersin! Darısı fındık, incir, kiraz, kayısı, üzüm, ayva ve çaya… Utanmasak saman da ithal edeceğiz. Bir dakika lan!

Murat Muratoğlu’nun yazısı