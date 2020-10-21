Murat Muratoğlu: Ülkenin yarısı, zamları dış güçlerin yaptırdığına inanıyor

Yahu 58 lira olur mu 5 litrelik ayçiçeği yağı? Geçen ay aynı markayı aynı marketten 42 liraya almıştım. Afalladım!

İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyon yıllık yüzde 11.75 seviyesinde… Bırakın yıllığı bir ay öncesinden bahsediyorum. Aylık yüzde 38 zam hesaplıyorum!

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İstatistik kurumu yağı nereden alıyor çok merak ediyorum.

(…)Hani bu 8 bin, 9 bin şubeli marketler var ya… Hükümetle her daim dirsek temasındalar. Enflasyonu hesaplama dönemlerinde fiyatı toplanacak ürünlerde o güne özel büyük indirimler yapmazlar mı?

Şans işte… O kadar zarar koskoca zincir marketi batırmaz herhalde…

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Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam!

Ülkenin yarısı, dış güçlerin yaptırdıklarına inanıyorlar yağ fiyatlarındaki fahiş zamları… Daha çok yapılsın. Kolay mı yedi cihana hükmetmek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı