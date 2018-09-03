Murat Muratoğlu: Ülkemizde gelenektir, tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir

Geçen yıldan beri konut elektriğinde yüzde 33 zam geldi. Bu bile dizginlenmiş hali… Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine yapılan zam oranı, yılbaşından itibaren yüzde 44’ü aştı. Mevzuat gereği elektrik zamları üç ayda bir yapılıyordu. Mevzuat çöp oldu!

AKP’nin parti amblemi ne? Ampul! Ampul neyle yanıyor? Elektrik! İşte o ampulün elektrik faturası tüm memleketi çarpıyor.

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Adamlar ülkeyi hakkını vererek yönetiyor. Ülkemizde yüzyıllardır süren gelenektir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir. Bırakın yüzde 33’ü elektrik zammını yüzde 100 gelse bile oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı