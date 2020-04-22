Murat Muratoğlu: Ülkede zırnık kalmamış, hala en zengin ülkelere koli yolluyorlar

Üç binden fazla ürün için yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ‘birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz günler ek vergisi’ getirildi.

Geçen hafta da ‘milli irade ek vergisi’ getirilmişti. Koskoca dünya lideri tarafından yönetilmenin bir karşılığı olmalı… Kim itiraz edebilir ki?

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Sanki yıllardır bu virüsün gelmesi bekleniyormuş gibi ardı arkası kesilmeyen zamlar yapıyorlar. Ülkede zırnık kalmamış, hâlâ dünyanın en zengin ülkelerine yardım kolisi yolluyorlar!

Padişahın köprü vergisi gibi… Madem kimse tepki vermedi… “Akşamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz. Mümkünse bir adam daha koyar mısınız?” diye sorsun birisi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı