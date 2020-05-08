Murat Muratoğlu: Üç banka saldırırken bizimkiler armut mu topluyor?

Aranan dış mihraklar bulundu, büyük oyun deşifre edildi!

Nitekim üç yabancı bankaya Türk Lirası ile işlem yapma yasağı getirildi. Oysa bunlar bizim yurtdışından borç ararken yetki verdiğimiz bankalar arasındaydılar.

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Bir anda aklıma Erdoğan’ın sözleri geldi; “Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz… Ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman bünyenize zarar veremez.”

Demek ki bizim bünye yani ülke üç bankaya bile yenik düşecek halde… Hani başkanlık sistemi ile uçuşa geçmiştik milletçe? En güçlüler arasına girmiştik ekonomide?

Sadece üç banka saldırı yaparken, bizimkiler armut mu topluyor? Neden önleyemiyor?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı