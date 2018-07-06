Murat Muratoğlu: Türkiye’yi cumhuriyet tarihinin en büyük kazığına oturttular!

Hani hep “Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları yaptık” dediler ya… Sonunda gerçekten yaptılar! Türkiye’yi cumhuriyet tarihinin en büyük kazığına oturttular! O kadar belliydi ki işin bu raddeye geleceği… Türkiye’nin Türk Telekom özelleştirmesinden “milyarlarca dolar zarar” edeceği…

1993 yılı başlarında Telekom’a 25-30 milyar dolar piyasa değeri biçiliyordu. O dönemde Türkiye’nin 26 milyar dolar toplam dış borcu vardı.

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2005 yılının Kasım ayında yüzde 55 hissesi için en yüksek teklifi veren Saudi Oger, 6.5 milyar dolar ile 21 yıllığına Türk Telekom’un işletme hakkının aldı.

Özelleştirme borcunu ödemek için Türk Telekom hisselerini teminat göstererek bizim bankalardan kredi istedi. Nasıl özelleştirmeyse artık bu kredinin verilmesi için İktidar devreye girdi. Kredi verildi. Adamlar “elin taşı ile elin kuşunu” vurdu. Bizim paraları cebine koydu!

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Zira imtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom hisselerinin rehin, ipotek, teminat olarak kullanılabileceğine ilişkin hüküm yoktu! Birileri bir yolla izin vermiş olmalı ki kredi bulunabildi. Sizce sorumlusu kimdi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı