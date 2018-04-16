Murat Muratoğlu: Türkiye’nin 2002 sonunda 129.6 milyar dolar olan dış borcu, 2017’de 453.2 milyar dolara yükseldi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

2002 yılında yüzde 10.3 olan işsizlik oranı 2017 itibarıyla yüzde 10.9’a yükseldi. Resmi işsiz sayısı 15 yılda 2.5 milyondan 3.5 milyona çıktı. 2002’de yıllık 15 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2017 itibarıyla 77 milyar dolara çıktı. Türkiye, 2018’in sadece ilk iki ayında 14,8 milyar dolarla, 2002 yılının tümündeki kadar dış ticaret açığı verdi. İhracatın ithalatı karşılaması geriledi. Cari açık, 2017’de milli gelirin yüzde 5.5’ine ulaştı. Türkiye’nin 2002 sonunda 129.6 milyar dolar olan dış borcu, 2017’de 453.2 milyar dolara yükseldi.

Paket demek, kaynak demek… Devletin alacağından vazgeçmesi demek… Kimin için bu alacaktan vazgeçiliyor? Oraya da bakmak gerek! Önemli olan “paket de sağlammış” deyip geçmemek. Dünyada para bolluğu yaşanıyorken, kredi faizleri ucuzken, bulduğun parayı betona gömersen, proje üretmezsen ekonominin geleceği nokta tam da burasıdır. Fazla paket açtık, artık kapamanın zamanıdır.

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı