Murat Muratoğlu: Türkiye’deki kuruluşların bir tanesi bile koronanın ekonomiye etkilerine dair rapor yazmadı

Dünyada binlerce banka, yatırım şirketi var… Her gün yüzlerce rapor yayınlıyorlar. İçlerinden bir tanesi bile koronanın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyebileceğine dair kapsamlı bir rapor yazmadı. Aynı şekilde Türkiye’de varlık gösteren finansal kuruluşlar. Birkaç kaçamak tahminden öteye giden rapor yazamıyorlar. Tahminde bile bulunmuyorlar.

Yabancı kuruluşların yazmama nedeni belli; Türkiye ekonomisi ve piyasaları ile ilgilenmiyorlar. Ancak ‘Gelişen Ülkeler’ raporlarında Türkiye adına birkaç satırda rastlamak mümkün… Peki, Türkiye’deki kurumlar neden ayrıntılı bir rapor yayınlamıyorlar? Korkuyorlar! Raporu yazan muhtemelen işten kovulacak.

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı