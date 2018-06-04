Murat Muratoğlu: Türkiye’de 36 bin, Almanya’da 11 bin makam aracı var

Haliyle Türkiye’de ekonominin kötüye gitmesi Almanya’nın moralini bozuyor! Türkiye’de 36 bin, Almanya’da 11 bin makam aracı var. Onların hepsi, bizimkilerin yarısı Alman… Euro bu kadar hızlı artarsa kime satacak onca arabayı bizi kıskanan?

Kredi faizleri de arttı, orta sınıf vatandaş için otomobil almak yalan oldu. Döviz fiyatları coşmadan önce bile satışlarda son iki yılda yüzde 17’lik düşüş vardı. Şimdi bu düşüş katladı. Üç‑dört yıllık otomobillerin ikinci el fiyatları, geçen yılın sıfır fiyatlarına yaklaştı.

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı