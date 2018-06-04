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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Türkiye’de 36 bin, Almanya’da 11 bin makam aracı var

Haliyle Türkiye’de ekonominin kötüye gitmesi Almanya’nın moralini bozuyor! Türkiye’de 36 bin, Almanya’da 11 bin makam aracı var. Onların hepsi, bizimkilerin yarısı Alman… Euro bu kadar hızlı artarsa kime satacak onca arabayı bizi kıskanan?

Kredi faizleri de arttı, orta sınıf vatandaş için otomobil almak yalan oldu. Döviz fiyatları coşmadan önce bile satışlarda son iki yılda yüzde 17’lik düşüş vardı. Şimdi bu düşüş katladı. Üç‑dört yıllık otomobillerin ikinci el fiyatları, geçen yılın sıfır fiyatlarına yaklaştı.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı 

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HDP’nin tuttuğu rapora göre, seçim kampanyasının başılamasından bu yana 35 günde HDP’nin seçim çalışmalarına 22 saldırı oldu, 136 partili gözaltına alındı, 14’ü tutuklandı. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP kendilerine yönelik saldırı ve engellemelere ilişkin bir rapor tuttu. Raporda HDP’nin seçim çalışmalarına başladığı 28 Nisan’dan 3 Haziran tarihine kadar 35 günlük dönem içerisinde kampanya yürüten parti yöneticisi ve görevlilerin […]

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