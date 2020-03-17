Murat Muratoğlu: Türkiye tam IMF’ye gidecek kıvamda

Topladım, böldüm, çıkardım, çarptım… Maalesef kolay bir yolunu bulamadım. Türkiye ekonomisi kaldıramaz bu virüsün etkilerini…

Dünya çapında salgın var. Türkiye dünyada kimsenin güvenmediği bir İktidar tarafından yönetiliyor.

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Hiçbir yabancı yatırımcı Türk Lirası gibi yerel seçimleri kazanmak amacıyla bile sınırlandırılmış bir para birimine yatırım yapmaz.

“Serbest piyasayı yok etmeyin, yarın ihtiyaç duyduğumuzda çok ararsınız dedik” dinletemedik. İşte sonunda zurnanın son deliğine geldik.

Memleketin dövize ihtiyacı var. Turizm bitik! İhracat tekliyor. Polyanna’yı getirseniz o bile iyimser olamaz.

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Çok fazla seçeneğimiz kalmadı! Hani büyük konuşup “Bizden borç istedi” diye dalga geçiyorlardı ya… Türkiye tam IMF’ye gidecek kıvamda…

Murat Muratoğlu’nun yazısı