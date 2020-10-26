Murat Muratoğlu: Türkiye hangi para ile dansa kalkacak?

Borç aldığımız Batı, Türkiye üzerinde finansal baskı kurmaya başladı. Bunu resmen yapmasalar da alenen yapıyorlar. Biliyorlar ki; son 18 yılda borç paraya bağımlı hale gelen Türkiye onlara muhtaç!

Eğer Amerika ve Avrupa bankaları karar alıp kredileri azaltırsa, Türkiye’de yatırım ortamı Kuzey Kutbu’na döner. Buz keser!

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Bu saatten sonra kim neye güvenip Türkiye’ye gelecek? İşler böyle devam ederse ekonomik yaptırımlara sıra gelecek… Yıllardır “Araplardan para gelecek” yalanıyla halkı uyuttular. Bırak para yollamayı adamlar ambargo koydular!

Ben de merak ediyorum… Türkiye hangi para ile dansa kalkacak. Bari Break Dance yapsak… Yerde kaplumbağa gibi dönerek ülke ekonomisinin durumunu sanatsal şekilde anlatsak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı