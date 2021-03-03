Murat Muratoğlu: TÜİK halı sahada kaleci bulamayınca dönüşümlü kaleye geçen takıma döndü

Ülkenin İstatistik Kurumu tıpkı halı sahada oynayacak kaleci bulamayınca dönüşümlü kaleye geçen takıma döndü…

Bundan sadece 2 hafta kadar önce geçen yıl göreve gelen Emine Erdoğan’ın kalem müdürünün kocası görevinden alındı…

Reklam

Yerine kurumun içinden, gerçekten işi iyi bildiği söylenen başkan yardımcısı getirildi.

Şeffaflık, bilimsellik adına tam birkaç adım atılmıştı ki… Hoop, saray cayma hakkını kullandı. İki gün önce görevden aldı.

Tıpkı devamlı değişen Merkez Bankası başkanları hesabı… Acaba bunları da kullan-at mı sandı?

Reklam

(…)Şaka maka 84 milyon kişiyle dalga geçmenin tadı bir başka… Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Mehmet gider, Erdal gelir. Bağımsız olmadıktan sonra verilen her sipariş itinayla yerine getirilir.

Çok yakında tüm ekonomik veriler, istatistikler, göstergeler, olumsuzdan olumluya, olumludan daha da olumluya dönmeye başlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı