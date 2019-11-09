Murat Muratoğlu: TRT kapatılsın vergiler boşa akmasın

İsteseniz de istemeseniz de hepimiz seve seve TRT’ye para ödüyoruz. Paralar nereye gidiyor? Bilemiyoruz! TRT ‘üç yıldır’ faaliyet raporu yayınlamıyor. En son raporu 2016 yılı tarihli…

Kurumun başı tabii ki ülkede başka okul yokmuş gibi yine Kartal İmam Hatip Lisesi’nden… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olan İbrahim Eren…

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İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT’nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri atanmadı. Kadroda ne kadar partili varsa, onların eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı yer aldı.

Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor. “Madem parasını veriyoruz, neden seyretmiyoruz” diye düşünmeyin. Hiç değilse Osmanlı tarihini yanlış öğrenmezsin.

Murat Muratoğlu’nun yazısı