Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: TRT kapatılsın vergiler boşa akmasın

İsteseniz de istemeseniz de hepimiz seve seve TRT’ye para ödüyoruz. Paralar nereye gidiyor? Bilemiyoruz! TRT ‘üç yıldır’ faaliyet raporu yayınlamıyor. En son raporu 2016 yılı tarihli…

Kurumun başı tabii ki ülkede başka okul yokmuş gibi yine Kartal İmam Hatip Lisesi’nden… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olan İbrahim Eren…

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İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT’nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri atanmadı. Kadroda ne kadar partili varsa, onların eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı yer aldı.

Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor. “Madem parasını veriyoruz, neden seyretmiyoruz” diye düşünmeyin. Hiç değilse Osmanlı tarihini yanlış öğrenmezsin.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Bakalım bu sefer ABD ziyareti nasıl geçecek?

Erdoğan bir yandan tüm dünyaya karşı savaşan kahraman kostümünü giymek, öte yandan da ‘business as usual’ yani hiç bir şey yokmuş gibi işleri sürdürmek istiyor. Yani biz devamlı bağırıp çağıralım, her istediğimize çatalım bulaşalım ama herkes bize katlansın…

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