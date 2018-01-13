Murat Muratoğlu: Tavuk dönerdir Türkiye’nin esaslı gerçeği…

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Cari açık, dış ticaret açığı, büyüme, faiz oranları falan hikâye… Tavuk dönerdir Türkiye’nin esaslı gerçeği…

Yıllardır toplarım, çarparım, bölerim, çıkartırım, dört işlemin anasını ağlatırım lakin yarım ekmek tavuk döner ile kutu ayran birlikte nasıl üç liraya satılır dersen orada kalırım.

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Hem de İstanbul’da… Gidin iskelelere, bakın büfelere tavuk döner her köşede… Üç lira ödersiniz öğlen yemeğine…

Hesap bir türlü tutmaz. Bir tas çorbanın beş lira olduğu yerde üç lira olur mu tavuk döner ayranıyla birlikte? Çalışanın maaşı var, elektriği, suyu var. Vergisi, stopajı, kirası var. Hepsi kar olsa kaç yazar? Üç liraya başka yiyecek

mi satıyorlar? Sahi ne yediriyor bunlar.

Ne etidir çok da belli değildir… Kimse gıda kontrolü yapmaz, ne satılıyor diye bakmaz. Muhtemelen tavuk diye yediğin sakatattır, kıkırdaktır, deridir. Lakin lezzetlidir. Ucuz yollu hayatta kalma yiyeceği, memleketin vazgeçilmezi… Yine de ilginçtir, sigara gibi de bağımlılık yapar. İnsanı fena alıştırır. Halk kahramanıdır, karın doyurur, öğün atlatır.

Bundan 20 yıl önce, döner denince, akla “et” gelirdi sadece… Et fiyatları depreşti, insanlar fakirleşti. Tavuk döner oldu sokakların vazgeçilmezi. Fiyat-performans oranıyla cezbetti herkesi… Eskiden öyle miydi?

Zira tavuk döner Türkiye’nin son yirmi yılının özeti… 90’lı yılların sonunda yaygınlaşmaya başlamasıyla oldu ülkenin milli yiyeceği, ekonominin bir numaralı göstergesi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı