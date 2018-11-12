Murat Muratoğlu: Taksim’de AKM’yi yıktılar, parasızlıktan inşaatına başlayamadılar

Zira konuta olan yüksek talebin ve fiyatların artışlarının başlıca sebebi sektörün yatırım kalemine dönüşmesiydi. Faizlerin yükselmesi ile hikâye çift yönlü değişti. Hem sermayenin getirisi arttı hem de konut kredi faizleri ile maliyetler yükseldi. Şimdi bir milyona aldığın evden yılda en fazla 60 bin lira kira geliri elde ederken bankadan alacağın kemiksiz 250 bin lira… Değer artışı da görünmüyor önümüzdeki yıllarda…

Hükümet istese bile bu faizlerle sektörü kurtaramaz. Şöyle özetleyeyim… Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’ni iki ay önce yıktılar. Parasızlıktan onun inşaatına bile başlayamadılar. Devlet inşaat sektörünü bıraksın önce kendini kurtarsın!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı