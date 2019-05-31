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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Suni olarak doları bastırıp durun! Ya bayramdan sonra?

Kamu bankalarının nöbetçi bankacıları hazır! Türk Lirası işlem hacmi de düşükken sabah Asya piyasalarında, öğlen Londra piyasasında, akşam da Amerika açılınca Türk Lirası alıp, dolar satacak.

Klasik olarak kuru baskılamaya çalışacak. Yurtdışı yatırımcılar Türkiye piyasaları ile hiç ilgilenmiyorlar. Onları küstürdükleri için bunda başarılı olabilirler. Ortam uygun. Suni olarak doları bastırıp durun! Nefes aldırmayın kâfire…

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Ya bayramdan sonra? Acımadan geçer günler… Bir anda gerçekler ağır basar… S-400 konusunda bu sefer Rusya kızmaya başlar. Zaten hâlihazırda ekonomide, siyasette, güvenlikte büyük sorunlarımız var!

Seçim bitmeden içeriden, S-400 sorunu çözülmeden dışarıdan Türkiye’de ne yatırım yapılır, ne para harcanır. Günübirlik politikalar ile gün sayılır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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