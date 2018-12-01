Murat Muratoğlu: Şu Memur-Sen’e bayılıyorum

Şu Memur-Sen’e bayılıyorum. AKP’nin sendikası… Hele masaya oturunca ciddi ciddi pazarlık yapıyormuş havası vermiyorlar mı? Pazarlık öncesi verilen demeçlerin de katkısı ile benzersiz bir deneyim, nefes kesici bir performans sunuyorlar!

Memur-Sen kim? Küçük Türkiye profili… İktidarın arka bahçesi…

Reklam

Sendika değil adeta iktidar partisinin bir kolu… Seçim olmadan Erdoğan’ı cumhurbaşkanı ilan etmişti. Referandumda 81 ilde, alanlarda “Evet” kampanyası yürüttü. AKP’nin verdiği her emri layıkıyla yerine getirdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı