Murat Muratoğlu: Şu anda cebinde ‘1 doları’ olan birinin bile rezervi Merkez Bankası’ndan fazla

Reuters… Dünya çapında tanınan, güvenilen haber ajansı… İlginç bir iddia öne attı. Bir, iki, üç değil… Tam dört kaynaktan doğrulattığı haber analizine göre Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın eriyen rezervlerinden haberi yokmuş!

(…)Arkadaş şu anda cebinde “1 doları” olan birinin bile rezervi Merkez Bankası’ndan fazla… Dile kolay eksi 46 milyar dolar açık var. O kadar parayı nereden toplayacaklar?

Reklam

İnsanlık hali… Dondurmayı dışarıda bırakırsın erir de… Milyarlarca doların erimesinden bahsederken garip bir durum yok mu sizce de?

Oysa bilgilendirilmemiş olsa da halkı sıkça bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu. Ekonomi uçuyordu… Şahlanıyordu… Pik yapıyordu… Enflasyon iniyordu… Döviz ve faizle mücadele ediliyordu… Buzdolabı satışları artmıştı… Dert üstü murat üstüydük…

Murat Muratoğlu’nun yazısı