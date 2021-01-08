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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Sosyal medya olmazsa o turist gelmez buraya

Esas problem, Türkiye kanunları uygularsa Facebook, Instagram,
WhatsApp yasaklanacak yaz aylarında… Buraya kadar gelip resim, video paylaşamazlarsa kimse ayak atmaz bu diyarlara… Turizmciler de bir âlem… Sorunu ne kadar görmezden gelirlerse o kadar zarar görmeyeceklerine inanıyorlar. Sosyal medya olmazsa o turist gelmez buraya… Bence şimdiden lobi yapmaya başla… Sonra ağlama…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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