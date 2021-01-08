Murat Muratoğlu: Sosyal medya olmazsa o turist gelmez buraya

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ü protesto ettiği için gözaltına alınan öğrenciler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin ifade işlemi bittikten sonra savcı Edip Şahiner iki öğrenciyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk etti, 20 öğrencinin adli kontrol şartıyla bir öğrencinin de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakılmasına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği, iki öğrenci hakkında tutuklama istemiyle ilgili ve adli kontrolün ne şekilde uygulanacağı ile ilgili karar verecek.