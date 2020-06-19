Murat Muratoğlu: Sorun Hamza değil… Hamza olmasa yerine Murtaza gelecekti

AKP Milletvekili Tamer Dağlı Meclis konuşmasında, “Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını seven defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur” diye başladı… Eee?

“Eğer Hamza’dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” diyerek bitirdi.

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Sorun Hamza değil… Hamza olmasa yerine Murtaza gelecekti. Ne fark edecekti?

Hamza’dan rahatsız değilim, ülkeyi yöneten bu anlayıştan kaygılıyım. Milletvekilinin birinin çıkıp benim vatan sevgimi ölçme cüretini göstermesinden rahatsızım.

Tam da bu sebeple ne yaparsan yap ülke ekonomisi düzelmez bu zihniyetle…

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Vatan sevgisi değil liyakati, bankaya ne vereceği sorgulanıyor zaten. Bunu dahi algılayamayan milletvekili o koltukta otururken, nasıl umutlu olursun gelecekten?

Murat Muratoğlu’nun yazısı