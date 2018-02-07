Murat Muratoğlu: Siz bir içki alın, adamlar üzerlerine rahat bir şeyler giyip geliyor!

Düşünsenize, ülkede büyüme dışında ki o da tartışılır hiçbir ekonomik veri olumlu gelmiyor, dış politikada dibe batıyor, ülke savaşa giriyor, zira borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Bunların hepsi sıcak parayla oluyor. Dünyadaki balonun nasıl şiştiğine oradan pay biçin.

Faizler artınca bu paranın maliyeti artacak. Büyük kısmı ülkesine kaçacak. Kredileri kapatacak. Güzel kardeşim sen tescilli olarak dünyanın en kırılgan ekonomilerinden birisisin. Otobüsün yolcuları toplayacağı ilk durak sensin. İyi de bizim borç geri ödemesi ve cari açık için yılda 215 milyar dolar döndürmemiz gerekiyor. Faizler yükseldikçe, dışarıdan borç bul, bunu liraya çevir, artış olursa diye koruma satın al, karını koy, kredi ver.

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Bu maliyetle krediyi alanın ya ödemeye niyeti yoktur ya da uyuşturucu satıyordur! Borsalarda yaşanana kıpırtı, rahatsızlık bize bir şeylerin değişmeye başladığını fakat hayrımıza olmayacağını söylüyor. Siz bir içki alın, adamlar üzerlerine rahat bir şeyler giyip geliyor!

Murat Muratoğlu’nun yazısı