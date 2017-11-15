Murat Muratoğlu: Şirketler batacak

Türk Lirası diğer para birimleri karşısında bir türlü kafayı kaldıramıyor.

Yüksek dövizin ilacı faiz…Hesap kitap bilmiyorlar, hâlâ indirilsin diyorlar! Faizlerin teknik olarak indirilmesi mümkün değil… Hatta daha da yükselmesi gerekiyor.

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Türkiye ekonomisi resesyona yani durgunluğa girmek zorunda kalacak. Şirketler batacak. Bunu ertelemek için 200 milyar lira masaya konuldu. Geldiğimiz nokta yine aynı oldu.

Bu saatten sonra masaya daha fazlasını koymayı istesen dahi bankaların para kaynağı kurudu. Yenisini

koyamazsın! Koyduğunu bile geri alamayacaksın.

Ekonomik gerekçe arıyorsan bu son fasıldır, yazıyı baştan okuyacaksın.

Murat Muratoğlu’nun yazısı