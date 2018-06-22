Murat Muratoğlu: Şimşek bu işin böyle yürümeyeceğini anlayıp sonunda siyaseti mi bıraktı?

Bakın esas sorun da burada… Bu iş takım işidir. Liyakat işidir. Güven işidir. Bu işi bana bırakın ben hallederim, rahat olun canına okurum, aklını alırım tarzı ile olmaz. Ne Amerika, ne İngiltere, ne başka bir ülke… Kimse başaramaz! Piyasa ile oynanmaz. Kendisi buna benzer çıkışı en son Londra’da yapmıştı. Yatırımcılar Türkiye’den nasıl kaçacağını şaşırdı. Dolar 5 liraya tırmandı. İki kere de 5 puan faiz artırıldı. Döviz fiyatları ancak yatıştı. Mehmet Şimşek ortalığı toparlamak için bir hafta sonra tekrar Londra’ya gitmek zorunda kaldı.

Denk mi geldi bilemiyorum ama Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra Mehmet Şimşek artık dayanamadı; “Normal hayatı çok özledim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim” açıklamasını yaptı. Bu işin böyle yürümeyeceğini anlayıp sonunda siyaseti mi bıraktı? Esas sorun Erdoğan’ın Türkiye gerçeklerinden kopmuş olması… Etrafı nasıl danışmanlarla sarılıysa hiçbir şeyden haberinin olmaması… Sadece yandaş basın okutulması. Dış dünyaya tamamen kapatılması…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı