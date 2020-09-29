Murat Muratoğlu: Şimdiden geçmiş olsun hepimize

Kuvvetle muhtemel öğlen saatlerinde ülkenin Yeni Ekonomik Programı’nı açıklayacak. Şimdiden söyleyeyim hiçbir işe yaramayacak!

Vay be… Koca Türkiye ekonomisinin yol haritası… Yolun nereye çıktığı belli de bakalım yanmasın diye nasıl çevirecekler kazı? Benim esas olarak beklediğim açıklamanın orası…

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Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyorlar? Enflasyon mu düşecek? Faizler mi inecek? Dolar mı duracak? Borçlar mı azalacak? İşsizler, iş mi bulacak?

İktidar ile yatırımcılar arasında kolay kolay onarılmayacak güven bunalımı söz konusu… Şahsım; “Yetkiyi bana verin, faizle kurla mücadeleyi bana bırakın” demişti. Aldı yetkiyi… Ne yaptı yeni? Her şey daha kötüye gitti. Ekonomiyi enkaza çevirdi!

Şimdiden geçmiş olsun hepimize…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı