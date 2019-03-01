Murat Muratoğlu: Şimdi yine vergiyi tabana yayıp altta kalanın canını çıkaracaklar!

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, “Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz” dedi… Vergi işini sevdi!

Vaadin tamamı olmasa bile geçirme kısmını gerçekleştireceklerine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.

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İktidarın ülke ekonomisini nasıl içler acısı durumuna soktuğunu göstermesi açısından manidardır. Sen git, bütün vergiyi tabanın içine sığdır. Geçen yıl çoluk çocuğun tükettiği içeceklere bile lüks vergisi koydular. İçecek bedelinden önce yüzde 10 ÖTV, onun üzerine yüzde 18 KDV alıyorlar. Şimdi yine vergiyi tabana yayacaklar. Altta kalanın canını çıkaracaklar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı