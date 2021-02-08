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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Sebepler ortadan kalkmadıkça faiz yüksek seyretmeye devam eder

Faiz sebep değil, bir sonuçtur. Sebepler ortadan kalkmadıkça yüksek seyretmeye devam eder. İşin kötüsü başka sorunların da sebebi haline gelir.

Türkiye’de kalitesiz büyüme ve artan işsizliğin faizlerden çok daha önemli nedenleri var. Sanayileşme para getirmiyor. İnsanlar risk alıyor, yatırım yapıyor, para kazanmıyor.

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Faizleri beklentiler belirler. Bu beklentileri emir-komuta yöntemi ile değiştiremezsiniz. İyi işlerin yapıldığı görülürse faizler kendiliğinden düşer.

Demem o ki, para politikası ile elimizden gelen bu kadar… Bundan sonrası kapsamlı reform paketlerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olabilir. O da insanları hapse atarak, üniversitelere kayyum atayarak olmaz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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