Murat Muratoğlu: Sahada kazansan da kaybedersin masada

Askeri operasyonun vasıtasıyla öğrendik ki, kalmamış Türkiye’nin dünyada seveni… Klasik “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” klişesi ardına sığınarak açıklanamaz bunca nefretin sebebi!

Taa Çin’den bile Türkiye’ye, “Suriye’de süren operasyonu durdurup doğru yere çekilin” açıklaması geldi. Sahi nasıl başardı bunu Türk diplomasisi?

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Ülkede ne iyi ki, iyi olsun diplomasisi? Dükkanı bile emanet etmeyeceğin kişileri, onun bacanağı, bunun görümcesi, imam hatipten torpilli, temsil nedir bilmeyen İngilizcesi dahi olmayanı partili diye yurtdışına temsilci olarak atarsan, nasıl olsun daha iyisi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

