Murat Muratoğlu: Rezervden 25 milyar dolar daha harcayıp dibin de dibine girdik

En güzeli karmaşık, kimsenin ilgilenmediği sayılar verelim. Enflasyona insanlar inanmıyor. İşsizlik de had safhada… Büyüyeceğiz desek millet gülecek.

Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Hem kimse anlamaz hem de sayılar büyük olur. Ne kadar büyük o kadar etkileyici… Bu da sevindirici…

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Nitekim “Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık” dedi. Yeni olan her şey güzeldi. Sevindik.

Peki, nasıl çıkardık? Turizm yok. İhracat desen sürünüyor! Nereden döviz girişi oluyor da bu rezervler nasıl ‘yeniden’ artıyor? Açıklanan rezerv ‘brüt’… Net rezerv ne kadar diye sorarsanız, hiç sormayın… Yok! Eksideyiz… Mart ve nisan aylarında Merkez Bankası brüt rezervinden 25 milyar dolar daha harcayıp dibin de dibine girdik!

Murat Muratoğlu’nun yazısı