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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Reform yaptık diye millete yutturmaya çalışacaklar

Türk Lirası yüzde 17 faiz vermesine rağmen değer kaybetmeye başladı. Bir anda akla kurtarıcı olarak ‘reformlar’ geldi.

Göreceksiniz ‘Ekonomi Reform Paketi’ diyerek önümüze vergi düzenlemelerini koyacaklar. Reform yaptık diye millete yutturmaya çalışacaklar. Vizyonları bu kadar!

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Sıkı para politikası, verginin tabana yayılması, ihracatın artması, cari açığın kapanması, hedeflere ulaşılması, önümüzün açılması, ekonominin dengelenmesi, krizden çıkılması, en kötünün geride kalması, üretim odaklı ekonomi programı ile başlarlar…

Ekonominin saldırılara maruz kaldığı, aslında doların artmadığı, enflasyonun düştüğü, işsizliğin azaldığı, faizlerin yükselmediği, büyüdük büyüdük AKP ile büyüdük sloganı…

Göz göre göre bunları anlatırlar. Elde var sıfır!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Grev haktır…

Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyen eylemin, eylem niteliği ve eylemciye yararı yok…

Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm

Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikayet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası olan Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor.